Урбановская Евгения Сергеевна
5.3
13
Урбановская Евгения Сергеевна
УЗИ-специалист
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 1998 г. окончания
Интернатура по акушерству и гинекологии на базе ГКРД, 1998-1999 гг.
Первичная специализация по УЗД, г. Хабаровск, 2001 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл " УЗИ в акушерстве и гинекологии", 2006 г.
Тематическое усовершенствование "УЗИ сосудистой системы", 2009 г.
Сертификационный цикл "Ультразвуковая диагностика", 2011 г. и 2016 гг.
ПК "Основы пренатального скрининга в 11-14 недель беременности", Институт повышения квалификации ФМБА, г.Москва, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Врач УЗД, ООО "Св. Мария", 2001-2008 гг.
Врач УЗД, КПКМ, 2008 - 2012 гг.
Врач УЗД, ООО "Св. Мария", с 2013 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Святая Мария
ул. Кирова, 66
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
13 отзывов
