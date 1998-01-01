  1. Главная
Урбановская Евгения Сергеевна
Урбановская Евгения Сергеевна

УЗИ-специалист
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 1998 г. окончания
  • Интернатура по акушерству и гинекологии на базе ГКРД, 1998-1999 гг.
  • Первичная специализация по УЗД, г. Хабаровск, 2001 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл " УЗИ в акушерстве и гинекологии", 2006 г.
  • Тематическое усовершенствование "УЗИ сосудистой системы", 2009 г.
  • Сертификационный цикл "Ультразвуковая диагностика", 2011 г. и 2016 гг.
Опыт работы
  • Врач УЗД, ООО "Св. Мария", 2001-2008 гг.
  • Врач УЗД, КПКМ, 2008 - 2012 гг.
  • Врач УЗД, ООО "Св. Мария", с 2013 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Святая Мария
ул. Кирова, 66
