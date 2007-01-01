  1. Главная
Ульзутуева Вероника Николаевна
6.3
1

Ульзутуева Вероника Николаевна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2007 г. окончания
  • Ординатура по специальности "Дерматовенерология", ВГМУ
Курсы повышения квалификации

Участие в ассоциациях

Опыт работы

Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
ул. Гамарника, 18В
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
1 отзыв

