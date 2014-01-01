Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Ульзитуева Инна Сергеевна
6.0
0
Ульзитуева Инна Сергеевна
УЗИ-специалист
,
Врач функциональной диагностики
Стаж 31 год / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Сергеева
Татьяна Николаевна
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
6.6
4
Записаться
Хомутова
Татьяна Владимировна
Педиатр
,
УЗИ-специалист
8.6
11
Записаться
Яковенко
Надежда Николаевна
Гинеколог
,
УЗИ-специалист
7.0
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...