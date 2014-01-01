  1. Главная
Ульзитуева Инна Сергеевна
6.0
0

Ульзитуева Инна Сергеевна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 31 год / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2014 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
