Ульянова Ирина Лаврентьевна
6.3
1

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 55 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой перинатальный центр
ул. Можайская, 1Б
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
