Ульянова Ирина Лаврентьевна
6.3
1
Ульянова Ирина Лаврентьевна
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
Стаж 55 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой перинатальный центр
ул. Можайская, 1Б
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
