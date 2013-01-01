  1. Главная
Улискова Марина Владимировна
5.7
1

Улискова Марина Владимировна

Педиатр
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 143
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
