Улискова Марина Владимировна
5.7
1
Улискова Марина Владимировна
Педиатр
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 143
Первичный приём детей
Педиатр
1 отзыв
