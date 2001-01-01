Врачи
Уксуменко Анна Анатольевна
Уксуменко Анна Анатольевна
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Дальневосточный государственный медицинский университет, 2001 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", 2012 г.
Сертификат "Функциональная диагностика", 2015 г.
Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Запись по телефону
