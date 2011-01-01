Врачи
Уханова Алла Владимировна
Уханова Алла Владимировна
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Иркутский медицинский институт, Лечебный факультет, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", 2011 г.
Сертификат "Профпатология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
