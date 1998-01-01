  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Угай Наталья Андреевна
Угай Наталья Андреевна
6.0
0

Угай Наталья Андреевна

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт» по специальности лечебное дело, 1992 г.
  • Ординатура по специальности «офтальмология», 1998-2000 гг
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по программе «пластическая офтальмохирургия», 2006 г
  • Повышение квалификации по программе «окулопластическая хирургия», 2017 г.
  • Повышение квалификации по программе «радиоволновая хирургия век и периорбитальной области», 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 2000–2017 гг. — врач офтальмолог экстренной помощи отделения офтальмологического взрослого (микрохирургии глаза) ГУЗ «Краевая клиническая больница №2»
  • 2017–2020 гг. — врач-офтальмолог «Приморский центр лазерной коррекции зрения и офтальмохирургии»
  • 2020 г – наст. Время — врач-офтальмолог Медицинского Центра Новое Зрение
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Новое зрение
ул. Русская, 51В
Первичный приём взрослых
Хирург-офтальмолог
По запросу
Окулист (офтальмолог)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи