Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Угай Наталья Андреевна
6.0
0
Угай Наталья Андреевна
Окулист (офтальмолог)
,
Хирург-офтальмолог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский институт» по специальности лечебное дело, 1992 г.
Ординатура по специальности «офтальмология», 1998-2000 гг
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации по программе «пластическая офтальмохирургия», 2006 г
Повышение квалификации по программе «окулопластическая хирургия», 2017 г.
Повышение квалификации по программе «радиоволновая хирургия век и периорбитальной области», 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
2000–2017 гг. — врач офтальмолог экстренной помощи отделения офтальмологического взрослого (микрохирургии глаза) ГУЗ «Краевая клиническая больница №2»
2017–2020 гг. — врач-офтальмолог «Приморский центр лазерной коррекции зрения и офтальмохирургии»
2020 г – наст. Время — врач-офтальмолог Медицинского Центра Новое Зрение
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Новое зрение
ул. Русская, 51В
Первичный приём взрослых
Хирург-офтальмолог
По запросу
Окулист (офтальмолог)
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Пономаренко
Светлана Васильевна
Окулист (офтальмолог)
6.0
0
Записаться
Луценко
Татьяна Степановна
Окулист (офтальмолог)
6.0
0
Записаться
Румянцев
Сергей Анатольевич
Окулист (офтальмолог)
8.1
7
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...