Тютюнькова Александра Игоревна
6.0
0
Тютюнькова Александра Игоревна
Лор (оториноларинголог)
Стаж 6 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Парус
пр-т Океанский, 90
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
2200 р
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
2200 р
Парус
ул. Военное шоссе, 27
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
2200 р
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
2200 р
0 отзывов
