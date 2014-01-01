  1. Главная
Тютнева Наталия Викторовна
6.3
1

Тютнева Наталия Викторовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 9 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Окончила Владивостокский государственный медицинский университет в 2014 г. по специальности «Лечебное дело»
  • Клиническая ординатура по специальности «Офтальмология», 2014-2016 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
1 отзыв

