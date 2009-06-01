  1. Главная
Тяпшева Елена Константиновна
6.2
3

Тяпшева Елена Константиновна

Кардиолог
Стаж 40 лет
Образование
  Ивановский медицинский институт, Лечебный факультет, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  Сертификат "Кардиология", 2012 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
