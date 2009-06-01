Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Тяпшева Елена Константиновна
6.2
3
Тяпшева Елена Константиновна
Кардиолог
Стаж 40 лет
Почетная грамота начальника управления здравоохранения 01.06.2009 г.
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Ивановский медицинский институт, Лечебный факультет, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Кардиология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
3 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Шергин
Геннадий Альфредович
Кардиолог
,
Рентгенэндоваскулярный хирург
8.3
8
Записаться
Бандюкова
Наталья Владимировна
Кардиолог
,
Зав. отделением
6.6
2
Записаться
Симакова
Анна Михайловна
Кардиолог
,
Терапевт
5.2
5
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...