Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Тузов Алексей Владимирович
6.3
1
Тузов Алексей Владимирович
Хирург
,
Онколог-маммолог
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Мартынов
Вадим Станиславович
Флеболог
,
Хирург
10
20
Записаться
Кравцов
Юрий Александрович
Проктолог (колопроктолог)
,
Хирург
,
Уролог-андролог
7.5
11
Записаться
Шмырева
Екатерина Сергеевна
Хирург
,
Зав. отделением
8.1
7
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...