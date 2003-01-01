Турсин Александр Сергеевич
Стаж 16 лет
Основные направления деятельности:
Пренатальная диагностика (УЗИ беременности)
Ультразвуковые исследования детей с 3-х лет
Пренатальная диагностика (УЗИ беременности)
Ультразвуковые исследования детей с 3-х лет
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Загрузка комментариев...