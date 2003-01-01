  1. Главная
Турсин Александр Сергеевич
10
19

Турсин Александр Сергеевич

УЗИ-специалист
Стаж 16 лет
Информация о враче
Образование
  • 2003 г. - «Лечебное дело» (Владивосток, ТГМУ)
Курсы повышения квалификации
  • 2019 г. – «Основы пренатального скрининга в 11-14 недель беременности» (ФГБУ ФНКЦ ФМБА России г. Москва)
  • 2021 – «Нейросонография плода» (ФГБУ ФНКЦ ФМБА России г. Москва)
  • 2021 – «Расширенная эхокардиография плода» (ФГБУ ФНКЦ ФМБА России г. Москва)
Адреса и стоимость приёма
Парацельс
ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
