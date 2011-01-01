  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Турова Галина Иннокентьевна
Турова Галина Иннокентьевна
6.0
0

Турова Галина Иннокентьевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Отоларингология", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи