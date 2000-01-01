Врачи
Турмова Екатерина Павловна
Турмова Екатерина Павловна
Терапевт
,
Аллерголог-иммунолог
Стаж 24 года / Доктор медицинских наук
Информация о враче
Образование
Лечебный факультет, Владивостокский государственный медицинский университет, 2000 г. окончания
Очная аспирантура по аллергологии и иммунологии на кафедре патологической физиологии ВГМУ, 2005 г.
Защитила кандидатскую диссертацию на тему: "Иммунные механизмы осложнений в системе органов дыхания при ИБС"
Успешно защитила докторскую диссертацию на тему "Иммуногенетические и метаболические звенья патогенеза атеросклероза", 2015 г.
Курсы повышения квалификации
Усовершенствование по теме "Новые направления в диагностике и лечении иммунозависимых заболеваний", г. Москва , 2011 г.
Получила сертификат участника XII Международного конгресса "Современные проблемы иммунологии, аллергологии и иммунофармакологии", г. Москва, 2013 г.
Усовершенствование по клинической иммунологии и аллергологии при Первом МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва, 2015 г.
Участие в ассоциациях
С 2006 г. является действительным членом Российской Ассоциации Аллергологов и Клинических Иммунологов
Получила сертификат участника XV Всероссийского научного Форума с международным участием им. Академика В.И. Иоффе "Дни иммунологии в Санкт-Петербурге", 2015 г.
Опыт работы
Врач аллерголог-иммунолог, МЦ "САНАС", доцент кафедры физиологии человека Тихоокеанского государственного медицинского университета, с 2006 г. по настоящее время
