  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Туриченко Владимир Васильевич
Туриченко Владимир Васильевич
6.0
0

Туриченко Владимир Васильевич

Психиатр
Стаж 44 года
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • 1983г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (психиатрия)
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
ул. Фадеева, 14
Первичный приём детей
Психиатр
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи