  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Тургенев Денис Викторович
Тургенев Денис Викторович
6.0
0

Тургенев Денис Викторович

Окулист (офтальмолог)
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Хабаровский Дальневосточный государственный медицинский университет, Лечебный факультет, 2005 г. окончания
  • Ординатура по глазным болезням на базе Хабаровского филиала МНТК "Микрохирургия глаза", 2009 – 2011 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование "Лазерные интраокулярные методы лечения заболеваний органа зрения" в Санкт-Петербургском филиале МНТК "Микрохирургия глаза", 2011 г.
  • Тематическое усовершенствование "Лазерная микрохирургия глаза", Чебоксарский филиал МНТК "Микрохирургия глаза", 2013 г.
Участие в ассоциациях
  • Участник российской офтальмологической конференции "V всероссийский семинар-круглый стол "Макула", Ростов-на-Дону, 2012 г.
  • Участник международной офтальмологической конференции "Современные технологии хирургии катаракты", г. Пафос, Кипр, 2011 г.
  • Участник международной офтальмологической конференции "Витреоретинальная патология Euretina", г. Гамбург, Германия, 2013 г.
Опыт работы
  • Врач-ординатор, Хабаровский филиал МНТК Микрохирургия глаза
  • Врач-офтальмолог операционного отделения, ООО "Приморский центр микрохирургии глаза", с сентября 2011 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский центр микрохирургии глаза
ул. Русская, 59Г
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи