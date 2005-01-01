Тургенев Денис Викторович

Врач-офтальмолог операционного отделения. Специалист в области: витреоретинальной хирургии (отслойки сетчатки, макулярных разрывов сетчатки, тракционных витреомакулярных синдромов, диабетической ретинопатии, патологии стекловидного тела и др.); катарактальной хирургии любой степени сложности (хирургия катаракты с подвывихом хрусталика 2-3 степени через разрез 2,2 мм, в том числе люксированных в витреальную полость хрусталиков, имплантация монофокальных, мультифокальных, торических, мультифокальных-торических, зрачковых моделей ИОЛ); непроникающие и проникающие антиглаукомные операции; лазерной хирургии переднего и заднего отрезка глаза. Имеет ряд рационализаторских предложений, заявку на патент Российской Федерации. Проведено более 9000 операций.