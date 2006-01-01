Туманова Наталья Сергеевна

Проводит комплексное обследование граждан, анализ результатов, оценку функциональных адаптивных резервов организма, с учетом возрастных особенностей, исследование липидного обмена, факторов риска сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний, разработку индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни оздоровительных и профилактических мероприятий, осуществляет динамическое наблюдение за пациентами группы повышенного риска. Как врач-диетолог консультирует по вопросам правильного питания, снижения массы тела, проводит компьютерный анализ дневников питания, составляет меню рациона, согласно индивидуальным особенностям пациентов. Осуществляет консультирование в рамках программы по снижению веса "Вес под контролем".