Туманова Наталья Сергеевна
Диетолог, Терапевт
Стаж 15 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2006 г. окончания
  • Клиническая ординатура по специальности "Терапия", 2006-2009 гг.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Диетология", 2011 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации (ТУ) "Формирование здорового образа жизни", 2010 г.
  • Повышение квалификации (ТУ) "Современные аспекты диагностики и лечения остеопороза", 2012 г.
  • Повышение квалификации (ТУ) "Вопросы клинической эндокринологии", 2013 г.
Опыт работы
  • Руководитель отдела производственной практики, ВГМУ, 2009-2010 гг.
  • Врач-терапевт, городского центра здоровья для взрослых и детей ВКДЦ, с 2010 г. по настоящее время
  • Врач-диетолог, городского центра здоровья для взрослых и детей ВКДЦ, с 2012 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
Владивосток, ул. Светланская, 131
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Диетолог
По запросу
Первичный приём детей
Терапевт
По запросу
Диетолог
По запросу
