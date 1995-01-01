Врачи
Туманина Анна Николаевна
6.6
2
Туманина Анна Николаевна
Эндоскопист
,
Зав. отделением
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Детская офтальмология, 1981-1985 гг.
Ординатура по хирургии глаза, ВГМУ, 1985-1987 гг.
ВГМУ, Детская офтальмология, 1995-2001 гг.
Интернатура по хирургии, ВГМУ, 2001- 2002 гг.
Ординатура по эндоскопии, ВГМУ, 2002-2004 гг.
Курсы повышения квалификации
Курс обучения по ФДТ (фотодинамической терапии), институт им. Герцена г. Москва, 2009 г.
Повышение квалификации по циклу "Эндоскопическая ультрасонграфия пищеварительной системы", Научно-образовательный Центр абдоминальной хирургии и эндоскопии , 2014 г.
Сертификационный цикл по эндоскопии, ГОУ ДПО в институте им. Блохина г. Москва, 2010 г.
Повышение квалификации по циклу "Эндосонография в диагностики органов пищеварения" на базе МКНЦ , 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-эндоскопист, ГБУЗ ПКОД, 2004-2010 гг.
Заведующая эндоскопическим отделением ГБУЗ ПКОД, врач –эндоскопист, с 2010г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой онкологический диспансер
ул. Русская, 59
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
2 отзыва
