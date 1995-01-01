  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Туманина Анна Николаевна
Туманина Анна Николаевна
6.6
2

Туманина Анна Николаевна

Эндоскопист, Зав. отделением
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Детская офтальмология, 1981-1985 гг.
  • Ординатура по хирургии глаза, ВГМУ, 1985-1987 гг.
  • ВГМУ, Детская офтальмология, 1995-2001 гг.
Еще 2
Курсы повышения квалификации
  • Курс обучения по ФДТ (фотодинамической терапии), институт им. Герцена г. Москва, 2009 г.
  • Повышение квалификации по циклу "Эндоскопическая ультрасонграфия пищеварительной системы", Научно-образовательный Центр абдоминальной хирургии и эндоскопии , 2014 г.
  • Сертификационный цикл по эндоскопии, ГОУ ДПО в институте им. Блохина г. Москва, 2010 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-эндоскопист, ГБУЗ ПКОД, 2004-2010 гг.
  • Заведующая эндоскопическим отделением ГБУЗ ПКОД, врач –эндоскопист, с 2010г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой онкологический диспансер
ул. Русская, 59
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи