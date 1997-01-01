Тулупова Марина Сергеевна
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Доктор специализируется на лечении сложных случаев невынашивания беременности и бесплодия с позиции системного подхода. Занимается комплексной подготовкой пар к вынашиванию беременности, ведением беременности. Врач постоянно совершенствует свои знания, участвуя в различных научных конгрессах и форумах в Москве и Санкт-Петербурге, а также ежедневно помогая семейным парам с различными нарушениями репродуктивной функции.
