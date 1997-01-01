  1. Главная
Тулупова Марина Сергеевна
8.0
5

Тулупова Марина Сергеевна

Гинеколог, Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, 1990 - 1997 гг.
  • Аспирантура по акушерству и гинекологии, Красноярская государственная медицинская академия, 2002 - 2003 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации в ВГМУ по СЦ «Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии», 2008 г.
  • Повышение квалификации в РУДН по специальности акушерство и гинекология, 2013 г.
  • Повышение квалификации по программе «Актуальные вопросы общественного здоровья и здравоохранения», 2015 г.
Адреса и стоимость приёма
Парацельс
ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Гинеколог
По запросу
Репродуктолог (ЭКО)
2500 р
5 отзывов

