Тулаева Наталья Сергеевна
6.3
1
Тулаева Наталья Сергеевна
Кардиолог
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Владивостоксикий медицинский институт, Лечебный факультет, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Терапия", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Врач-кардиолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
1 отзыв
