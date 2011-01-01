  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Тулаева Наталья Сергеевна
Тулаева Наталья Сергеевна
6.3
1

Тулаева Наталья Сергеевна

Кардиолог
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостоксикий медицинский институт, Лечебный факультет, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Терапия", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-кардиолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи