Тугарина Ирина Михайловна
Тугарина Ирина Михайловна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 47 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Сестринское дело", 2015 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
