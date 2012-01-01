Врачи
Туцкая Марина Николевна
Туцкая Марина Николевна
Эндоскопист
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Владивостоксикий медицинский институт, Лечебный факультет, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Эндоскопия", 2012 г.
Опыт работы
Врач-эндоскопист, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
