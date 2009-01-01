  1. Главная
Трубина Яна Владимировна
6.0
0

Трубина Яна Владимировна

Хирург, Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 16 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный медицинский Университет по специальности "лечебное дело", 2009 г
  • С 2009 г. по 2010 г. проходила интернатуру по специальности "врач-хирург" на базе НУЗ Отделенческая клиническая больница на станции Владивосток ОАО "РЖД"
  • В 2011 г. прошла профессиональную переподготовку по программе "Общественное здоровье и здравоохранение"
Еще 2
Курсы повышения квалификации
  • В 2017 г. повышение квалификации ПК "Актуальные вопросы общественного здоровья и здравоохранения", повышение квалификации в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования "Институт повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства" по дополнительной профессиональной программе "Экспертная деятельность в сфере обязательного медицинского страхования"
Адреса и стоимость приёма
Клиника доктора Григоренко
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 295
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Косметолог
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
