Трубина Яна Владимировна

Владивостокский Государственный медицинский Университет по специальности "лечебное дело", 2009 г
С 2009 г. по 2010 г. проходила интернатуру по специальности "врач-хирург" на базе НУЗ Отделенческая клиническая больница на станции Владивосток ОАО "РЖД"
В 2011 г. прошла профессиональную переподготовку по программе "Общественное здоровье и здравоохранение"
В 2012 году присвоена специальность "Общественное здоровье и здравоохранение"
В 2012 году прошла ТУ "Профпатология у рабочих предприятий основных отраслей промышленности"
Курсы повышения квалификации
В 2017 г. повышение квалификации ПК "Актуальные вопросы общественного здоровья и здравоохранения", повышение квалификации в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования "Институт повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства" по дополнительной профессиональной программе "Экспертная деятельность в сфере обязательного медицинского страхования"
