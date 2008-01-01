Врачи
Трубин Юрий Владимирович
7.2
4
Трубин Юрий Владимирович
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Стоматологический факультет, 2008 г. окончания
Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", ВГМУ
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология терапевтическая ", 2014 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
