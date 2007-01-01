  1. Главная
  Тройнова Татьяна Сергеевна
Тройнова Татьяна Сергеевна
6.3
1

Тройнова Татьяна Сергеевна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, 2007 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование: Операционное дело, Владивостокский базовый медицинский колледж, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Консультация взрослых
Операционная медицинская сестра (брат)
По запросу
1 отзыв

