Трошина Ольга Владимировна
6.0
Трошина Ольга Владимировна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствования: "Эндоскопическая хирургия", "Хирургия тазового дна", "Внутриматочная хирургия", "Эндокринология", гг. Казань, Москва, Санкт-Петербург
  • Усовершенствование "Патологии шейки матки"
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
