Трощук Владислав Русланович
6.0
0
Трощук Владислав Русланович
Стоматолог-ортопед
Стаж 5 лет
Информация о враче
Образование
Тихоокеанский государственный медицинский университет 2020 г. Стоматология
Тихоокеанский государственный медицинский университет 2022 г. Стоматология ортопедическая
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Life
Владивосток, пер. Краснознаменный, 12
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
