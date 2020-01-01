  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Трощук Владислав Русланович
Трощук Владислав Русланович
6.0
0

Трощук Владислав Русланович

Стоматолог-ортопед
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет 2020 г. Стоматология 
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет 2022 г. Стоматология ортопедическая
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Life
Владивосток, пер. Краснознаменный, 12
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи