Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Трофимова Юлия Александровна
5.4
2
Трофимова Юлия Александровна
Хирург
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Детская хиpуpгия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Васильев
Андрей Иванович
Хирург
,
Эндоскопист
7.8
6
Записаться
Нелюбов
Игорь Владимирович
Хирург
,
Уролог-андролог
8.2
7
Записаться
Григоренко
Андрей Геннадьевич
Флеболог
,
Хирург
,
Сосудистый хирург (ангиохирург)
10
27
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...