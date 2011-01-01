  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Трофимова Юлия Александровна
Трофимова Юлия Александровна
5.4
2

Трофимова Юлия Александровна

Хирург
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Детская хиpуpгия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи