Трофимова Татьяна Валерьевна

Врач по профилактической медицине, врач педиатр. Проводит комплексное обследование граждан, анализ результатов, оценку функциональных адаптивных резервов организма, с учетом возрастных особенностей, исследование липидного обмена, факторов риска неинфекционных заболеваний, разработку индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни оздоровительных и профилактических мероприятий, осуществляет динамическое наблюдение за пациентами группы повышенного риска. Проводит групповое обучение (школы здоровья, лекции, беседы) и индивидуальное консультирование граждан по вопросам ведения здорового образа жизни, сохранению и укреплению здоровья, психогигиене и управлению стрессом, профилактике и коррекции поведенческих факторов риска (курения, избыточного потребления алкоголя и др.).

