Трофимова Татьяна Валерьевна
6.3
1

Педиатр, Физиотерапевт
Стаж 11 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2002- 2008 гг.
  • Интернатура по педиатрии, ВГМУ, 2009-2010 гг.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Физиотерапия", 2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации (ТУ) "Медицинская помощь по отказу от потребления табака", 2016 г.
  • Повышение квалификации (ТУ) "Профилактика хронических неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач – физиотерапевт, Клиника "ВаЯна", 2013-2016 гг.;
  • Врач – физиотерапевт, МЦ "Здоровье", 2015-2016 гг.
  • Врач – педиатр, МЦ "Здоровье", 2015-2016 гг.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
Владивосток, ул. Светланская, 131
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв

