Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Трофимова Дарья Геннадьевна
6.3
1
Трофимова Дарья Геннадьевна
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Валькова
Екатерина Юрьевна
Гастроэнтеролог
,
Терапевт
7.2
4
Записаться
Цыганова
Ираида Петровна
Терапевт
6.3
1
Записаться
Новохатний
Федор Николаевич
Терапевт
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...