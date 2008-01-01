  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Тригуб Дина Александровна
Тригуб Дина Александровна
6.0
0

Тригуб Дина Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 24 года
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Сестринское дело, 2009 г. окончания
  • Спасское медицинское училище, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Сестринское дело", 2008 г.
  • Сертификационный цикл: "Организация сестринского дела", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Консультация детей
Медицинская сестра (брат)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи