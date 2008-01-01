Врачи
Тригуб Дина Александровна
6.0
0
Тригуб Дина Александровна
Медицинская сестра (брат)
Стаж 24 года
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Сестринское дело, 2009 г. окончания
Спасское медицинское училище, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Сестринское дело", 2008 г.
Сертификационный цикл: "Организация сестринского дела", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Консультация детей
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
