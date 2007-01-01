  1. Главная
Трифонов Иннокентий Николаевич
6.3
1

Эндоскопист
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Иркутский медицинский институт, лечебное дело, 1970 - 1976 гг.
  • Интернатура МС ТОФ по специальности хирургия, 1976 - 1977 г.г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации в Военно-медицинской академии по направлению "Эндоскопия", 2007 г.
  • ОУ "Вопросы эндоскопии", ВГМУ, 2012 г.
Адреса и стоимость приёма
Парацельс
ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём детей
Эндоскопист
По запросу
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
1 отзыв

