Трифан Роман Николаевич

Врач занимается диагностикой и лечением широкого спектра неврологических заболеваний. В его практике особое внимание уделяется болевым синдромам: боли в спине и шее, корешковым синдромам, головным болям (в том числе мигрени и головной боли напряжения), а также последствиям сосудистых заболеваний центральной нервной системы: черепно-мозговых травм и инсультов.