Трифан Роман Николаевич
Стаж 5 лет
Врач занимается диагностикой и лечением широкого спектра неврологических заболеваний. В его практике особое внимание уделяется болевым синдромам: боли в спине и шее, корешковым синдромам, головным болям (в том числе мигрени и головной боли напряжения), а также последствиям сосудистых заболеваний центральной нервной системы: черепно-мозговых травм и инсультов.
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
3300 р
Загрузка комментариев...