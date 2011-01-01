Врачи
Третьякова Ольга Геннадьевна
6.6
2
Третьякова Ольга Геннадьевна
Гастроэнтеролог
,
Зав. отделением
Стаж 22 года
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет, Лечебный факультет, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Сертификат "Гастроэнтерология", 2011 г.
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
