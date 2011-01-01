  1. Главная
Третьякова Ольга Геннадьевна
6.6
2

Гастроэнтеролог, Зав. отделением
Стаж 22 года
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, Лечебный факультет, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Сертификат "Гастроэнтерология", 2011 г.
Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
2 отзыва

