Третьякова Анна Сергеевна
7.4
7

Третьякова Анна Сергеевна

Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Святая Мария
ул. Кирова, 66
Первичный приём взрослых
Репродуктолог (ЭКО)
По запросу
Акушер-гинеколог
По запросу
7 отзывов

