Торохтий Григорий Алексеевич
6.3
1

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Травматология и ортопедия", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-травматолог-ортопед, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
1 отзыв

