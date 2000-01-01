Врачи
Торохтий Григорий Алексеевич
6.3
1
Торохтий Григорий Алексеевич
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Травматология и ортопедия", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-травматолог-ортопед, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
