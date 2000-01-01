Торговицкая Ирина Петровна

«Акушерство-гинекология», ВГМИ, ФУВ, Владивосток, 1989 г.

«Оперативная гинекология», ВГМИ, ФУВ, Владивосток, 1993 г. окончания

«Актуальные вопросы акушерства и гинекологии», ВГМИ ФУВ, Владивосток