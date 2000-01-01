Торговицкая Ирина Петровна
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Осуществляет диагностику и лечение по следующим направлениям:
- Лазерная косметология (абляционное и неабляционное омоложение, глубокое дермальное омоложение, пероральная подтяжка лица, лечение ронхопатии, лазерная блефаропластика, лечение сосудов, пигментации, лазерная эпиляция);
- Методы контурной пластики и мезотерапии, Ботулотерапия лица и тела. Профилактика и лечение проблем волосистой части кожи головы и ПФО-коррекция;
- Плазмолифтинг (PRP терапия) лица, тела, интимной зоны;
- Эстетическая гинекология (лазерная терапия, лечение атрофии слизистой и стрессорного недержания, интимный филинг, биоревитализация интимной зоны).
- Лазерная косметология (абляционное и неабляционное омоложение, глубокое дермальное омоложение, пероральная подтяжка лица, лечение ронхопатии, лазерная блефаропластика, лечение сосудов, пигментации, лазерная эпиляция);
- Методы контурной пластики и мезотерапии, Ботулотерапия лица и тела. Профилактика и лечение проблем волосистой части кожи головы и ПФО-коррекция;
- Плазмолифтинг (PRP терапия) лица, тела, интимной зоны;
- Эстетическая гинекология (лазерная терапия, лечение атрофии слизистой и стрессорного недержания, интимный филинг, биоревитализация интимной зоны).
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Четвертая, 3/1
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
Загрузка комментариев...