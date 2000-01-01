  1. Главная
Торговицкая Ирина Петровна
8.2
1

Торговицкая Ирина Петровна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Гинеколог-эндокринолог, Дерматовенеролог
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, лечебное дело, специальность – врач акушер-гинеколог, 1983 г. окончания
  • Интернатура по акушерству и гинекологии, клинический родильный дом № 3 г. Владивостока, 1983 - 1984 гг.
  • Защита диссертации «Клиническое обоснование эмпирической антибактериальной терапии острых сальпингоофоритов у женщин в репродуктивном возрасте при наличии факторов риска», 2006 г.
Курсы повышения квалификации
  • «Акушерство-гинекология», ВГМИ, ФУВ, Владивосток, 1989 г.
  • «Оперативная гинекология», ВГМИ, ФУВ, Владивосток, 1993 г. окончания
  • «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии», ВГМИ ФУВ, Владивосток
Участие в ассоциациях
  • Член Российской Ассоциации гинекологов-эндокринологов
  • Член Российской Ассоциации по контрацепции
  • Член Российской Ассоциации “Менопауза”, ”Бесплодие”
Опыт работы
  • Ассистент кафедры акушерства и гинекологии ФПК и ППС ВГМ
  • Акушер-гинеколог, Родильный дом № 2, г. Владивосток, 1984 - 1993 гг.
  • Акушер-гинеколог, Родильный дом № 6, г. Владивосток, 1993 - 1995 гг.
Адреса и стоимость приёма
Центр лазерной косметологии Тисс
ул. Четвертая, 3/1
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
