Топорова Евгения Феликсовна
6.0
0
Топорова Евгения Феликсовна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, специальность «Эпидемиология, санитария, гигиена»
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности "Врач клинической лабораторной диагностики"
Сертификат по специальности "Врач молекулярных методов диагностики"
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач клинической лабораторной диагностики, Приморский краевой диагностический центр, 1991 - 2014 гг.
Врач клинической лабораторной диагностики, МЦ ДВФУ, с 2014 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
