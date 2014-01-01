  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Топорова Евгения Феликсовна
Топорова Евгения Феликсовна
6.0
0

Топорова Евгения Феликсовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, специальность «Эпидемиология, санитария, гигиена»
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности "Врач клинической лабораторной диагностики"
  • Сертификат по специальности "Врач молекулярных методов диагностики"
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач клинической лабораторной диагностики, Приморский краевой диагностический центр, 1991 - 2014 гг.
  • Врач клинической лабораторной диагностики, МЦ ДВФУ, с 2014 г. - по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи