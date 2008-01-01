Врачи
Топильская Елена Гавриловна
6.0
0
Топильская Елена Гавриловна
УЗИ-специалист
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, «Педиатрия», 1986 г. окончания
Интернатура «Педиатрия» в ККБ г. Владивостока, 1987 г
ПП «Ультразвуковая диагностика», ВГМУ, 2008 г
Курсы повышения квалификации
ТУ «Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии», Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова в г. Санкт-Петербурга, 2012 г
ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, ОУ «Ультразвуковая диагностика», 2015 г
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач ультразвуковой диагностики, Военно-морской клинический госпиталь ТОФ
Врач ультразвуковой диагностики, МЦ "Диамед"
Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
