Топильская Елена Гавриловна
УЗИ-специалист
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, «Педиатрия», 1986 г. окончания
  • Интернатура «Педиатрия» в ККБ г. Владивостока, 1987 г
  • ПП «Ультразвуковая диагностика», ВГМУ, 2008 г
Курсы повышения квалификации
  • ТУ «Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии», Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова в г. Санкт-Петербурга, 2012 г
  • ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, ОУ «Ультразвуковая диагностика», 2015 г
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач ультразвуковой диагностики, Военно-морской клинический госпиталь ТОФ
  • Врач ультразвуковой диагностики, МЦ "Диамед"
Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
ул. Луговая, 65
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
