Топчий Ольга Сергеевна
Топчий Ольга Сергеевна

Заместитель главного врача
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
