  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Томко Галина Николаевна
Томко Галина Николаевна
6.0
0

Томко Галина Николаевна

Акушер
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Уссурийское медицинское училище, Медицинская сестра, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Акушер
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи