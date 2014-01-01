  1. Главная
Толовенков Алексей Сергеевич
6.3
1

Толовенков Алексей Сергеевич

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, Стоматология, 2013 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", ТГМУ, 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология общей практики", ТГМУ, 2014 г.
  • Сертификат "Стоматология терапевтическая", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
