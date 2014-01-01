Врачи
Толовенков Алексей Сергеевич
6.3
1
Толовенков Алексей Сергеевич
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Информация о враче
Образование
ТГМУ, Стоматология, 2013 г. окончания
Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", ТГМУ, 2014 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология общей практики", ТГМУ, 2014 г.
Сертификат "Стоматология терапевтическая", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...