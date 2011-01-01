Врачи
Толокевич Виталий Александрович
7.9
8
Толокевич Виталий Александрович
Нейрохирург
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Нейрохирургия" 2011 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Врач-нейрохирург, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Нейрохирург
По запросу
8 отзывов
