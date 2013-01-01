  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Толмачева Татьяна Андреевна
Толмачева Татьяна Андреевна
6.6
2

Толмачева Татьяна Андреевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 12 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, 2013 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Стоматолог общей практики", 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология хирургическая", 2015 г.
  • "Пародонтология, современные подходы к диагностике и лечению заболеваний пародонта", 2015 г.
  • Сертификат по специальности "Стоматология детская", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Сона Плюс
ул. Пионерская, 1
Консультация детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи