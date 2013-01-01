Врачи
Толмачева Татьяна Андреевна
6.6
2
Толмачева Татьяна Андреевна
Стоматолог-терапевт
Стаж 12 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ТГМУ, 2013 г. окончания
Интернатура по специальности "Стоматолог общей практики", 2014 г.
Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология хирургическая", 2015 г.
"Пародонтология, современные подходы к диагностике и лечению заболеваний пародонта", 2015 г.
Сертификат по специальности "Стоматология детская", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Сона Плюс
ул. Пионерская, 1
Консультация детей
Стоматолог-терапевт
2 отзыва
