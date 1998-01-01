Толмачев Валерий Евгеньевич
Стаж 30 лет / Кандидат медицинских наук
С 1989 г. занимается дентальной имплантацией, использует более 10 систем дентальной имплантации. Введет активную лечебную, научную и преподавательскую работу. Опубликовал свыше 60 печатных работ (в том числе - глава в монографии).
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
Загрузка комментариев...