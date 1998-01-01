  1. Главная
Толмачев Валерий Евгеньевич
9.3
6

Толмачев Валерий Евгеньевич

Челюстно-лицевой хирург
Стаж 30 лет / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • Новосибирский государственный медицинский институт, 1985 г. окончания
  • Клиническая ординатура на кафедре хирургической стоматологии НГМИ, 1985 - 1987 гг. -
  • Аспирантура на кафедре хирургической стоматологии НГМИ, 1987 - 1990 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование по имплантологии в Новокузнецком ГИДУВ, Всероссийском центре имплантатов с памятью формы, 1998 г.
  • Неоднократные усовершенствования по стоматологии хирургической, челюстно-лицевой хирургии, дентальной имплантологии, ортогнатической хирургии, трехмерной радиодиагностике, радиоволновой хирургии. г. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Кемерово, Калининград, Хабаровск, Владивосток, 1994 – 2015 гг.
  • Усовершенствование по дентальной имплантологии, Нью-Йоркский университет, США, 2014 г.
Участие в ассоциациях
  • Член правления ПРОО "Ассоциация стоматологов Приморского края"
  • Седьмой международный симпозиум MegaGen Сеул, Ю.Корея, 2010 г.
  • Международный конгресс по остеологии, г. Канны, Франция, 2011 г.
Опыт работы
  • Работа в отделениях челюстно-лицевой хирургии областной клинической больницы и клинической больницы № 6 г.Новосибирска, с 1986 г.
  • Ассистент кафедры хирургической стоматологии, с 1990 г.
  • Доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии ВГМУ, с 2001 г.
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
