  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Токун Татьяна Анатольевна
Токун Татьяна Анатольевна
6.0
0

Токун Татьяна Анатольевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Лаборатория времени
ул. Прапорщика Комарова, 23А
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи