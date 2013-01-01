Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Токарева Татьяна Федоровна
6.0
0
Токарева Татьяна Федоровна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Клиническая лабораторная диагностика, ВГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач клинической лабораторной диагностики, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Туфанова
Эмилия Викторовна
Врач клинической лабораторной диагностики
6.3
1
Записаться
Вороневская
Татьяна Юрьевна
Врач клинической лабораторной диагностики
6.0
0
Записаться
Никитина
Эльмира Аскизуловна
Врач клинической лабораторной диагностики
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...