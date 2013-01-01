  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Токарева Татьяна Федоровна
Токарева Татьяна Федоровна
6.0
0

Токарева Татьяна Федоровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Клиническая лабораторная диагностика, ВГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач клинической лабораторной диагностики, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи