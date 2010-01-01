  1. Главная
Токарчук Валентин Валентинович
6.2
4

Токарчук Валентин Валентинович

Проктолог (колопроктолог)
Стаж 17 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1988 окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Колопроктология", 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
По запросу
4 отзыва

