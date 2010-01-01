Врачи
Токарчук Валентин Валентинович
6.2
4
Токарчук Валентин Валентинович
Проктолог (колопроктолог)
Стаж 17 лет
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1988 окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Колопроктология", 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
По запросу
4 отзыва
Похожие специалисты
Рогаткина
Елена Сергеевна
Проктолог (колопроктолог)
6.6
2
Записаться
Сарычев
Владимир Александрович
Онколог
,
Проктолог (колопроктолог)
,
Хирург
7.5
5
Записаться
Гроссман
Станислав Сергеевич
Маммолог
,
Онколог
,
Пластический хирург
,
Проктолог (колопроктолог)
,
Хирург
9.3
7
Записаться
Запись по телефону
Загрузка комментариев...