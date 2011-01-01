Врачи
Тоцкая Людмила Николаевна
Тоцкая Людмила Николаевна
Педиатр
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1977 г. окончания
Интернатура по специальности "Педиатрия", 1977-1978 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", ВГМУ, 2011 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
