Тоцкая Людмила Николаевна
Тоцкая Людмила Николаевна

Педиатр
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1977 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Педиатрия", 1977-1978 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", ВГМУ, 2011 г.
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
